Andri Aganits: pole saladus, et Tartu rahvas ja Bigbanki juhtkond ootavad tiitlit ega lepi vähemaga

Täna kell 17 lähevad Ülikooli spordihoones esimeses poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Saaremaa ja Riia, kell 20 hakkavad madistama põhiturniiri võitja Tartu Bigbank ja Pärnu.

Andri Aganits:

„No ma ennustan, et see kuueaastane seeria (igal aastal eri võitja) saab lõpu. Panen Saaremaa favoriidiks nr 1. Neil on pikim pink ja tuumikus mitmeid mängijaid, kes kokku mänginud juba eelmisest hooajast. Minu jaoks kõige meeskondlikumat mängu mängiv meeskond. Samuti veerandfinaalis saadud ehmatus oli heaks äratuseks. Lisaks saab esimese paari võitja mõned lisa tunnid taastumiseks. Poolfinaalis ja finaalis 3:1 võidud.

Teine poolfinaal hoopis keerulisem ennustada, väga huvitav paar. Ennustan 3:2 mängu kummalegi poolele. Ei ole saladus, et nii Tartu inimesed, kui Taru Bigbanki klubi juhtkond ootab tiitlit ega lepi vähemaga. Meeskonnale langeb suur kohustus, kui Pulk suudab teha hooaja parimad mängud, saavad alguse ehmatusest üle ja jõuavad finaali, kui Pulk teeb keskpärase mängu, siis jõuab finaali Pärnu, kes on läinud aina paremasse hoogu.

Kuna kõik Eesti klubid tahavad tiitlit, siis arvan, et pronksi mänguks on lätlased paremini häälestatud. Seega teen julge pakkumise, et RTU ka midagi kaela saab. Muidugi soovin, et Eesti võrkpall ülemvõim Baltikumis jätkuks, aga vürtsi lisamise mõttes selline pakkumine.

Otseselt kellelegi pöialt ei hoia, loodan, et tuleb põnev nädalavahetus, kus palju võitlust ja mõningaid üllatusi samuti.”