Andrei Ojamets võrkpalli EM-i eel: põhja on laotud korralikult ja hetkel tundub kõik heas seisus olevat

Peatreener Andrei Ojamets usub, et tal on finaalturniiri tihedat mängugraafikut arvestades piisavalt vangerdamisruumi. "EMil on alagrupiturniiril õnneks ka üks puhkepäev vahel, Portugalis saime paar aastat tagasi MM-valiksarjas proovida ka seda, kuidas on viis päeva järjest ilma puhkepäevata mängida tugevat turniiri. Seal olid lisaks mitmed põhitegijad puudu, praegu on valikut tunduvalt rohkem ja koondis paremini komplekteeritud. Kui vaadata, millise arengu on läbi teinud Ingrid Pajula ja Ingrid Kiisk ning selle suve suur üllataja Nathalie Anett Haidla - kes tuli julgelt ja pitlikult öeldes lõi koondise ukse pauguga lahti -, siis täna on kõikidel positsioonidel ka vahetus olemas. Ka Kertu Laagile, sest Kristel Moor näitas end Euroopa liigas suurepärasest küljest," rääkis peatreener. "Ja ka need noored, kes sel suvel esimese koondisekogemuse said, on väga perspektiivikad mängijad ja tulevikule mõeldes valikut on."

Kokkuvõttes usub Ojamets, et naiskond suudab finaalturniiriks saavutada hea konditsiooni. "Eks põhja on laotud korralikult ja pärast Euroopa liiga tsüklit naised niisama ei istunud, ka puhkuse ajal oli igaühel oma treeningkava, mida nad täitsid. Hetkeseisuga tundub, et kõik on heas seisus. Ukrainas tuleb kõva turniir ja eks seal tuleb ka jõusaaliks veidi aega leida. Koormuse oleme alla lasknud ja keskendume mängulisele poolele, füüsisega peaks korras olema," lisas juhendaja.

Naiste EM-finaalturniir toimub 23. augustist kuni 8. septembrini Türgis, Poolas, Ungaris ja Slovakkias. Eesti naiskond mängib alagrupiturniiri Ungaris Budapestis C-alagrupis, vastasteks on Ungari, Horvaatia, Rumeenia, Holland ja Aserbaidžaan. Esmakordselt EMile jõudnud Eesti naiskond kohtub 23. augustil Ungariga, 24. augustil Horvaatiaga, 25. augustil Rumeeniaga, 27. augustil Hollandiga ja 28. augustil Aserbaidžaaniga. Kõik Eesti alagrupikohtumised toimuvad Budapestis. Igast kuueliikmelisest alagrupist pääseb kaheksandikfinaali neli paremat.

Eesti alagrupimängud EMil (kohalik kellaaeg):

23.08 kell 20.30 Ungari - Eesti

24.08 kell 18.00 Eesti - Horvaatia

25.08 kell 18.00 Eesti - Rumeenia

27.08 kell 18.00 Holland - Eesti

28.08 kell 15.30 Aserbaidžaan - Eesti