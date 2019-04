Andrei Ojamets: Tähte ja Teppanit meie meeskonnas ei ole

„Oli parem mäng kui esimene, aga tulemus on sama ja keda see kokkuvõttes huvitab. Ebastabiilsus. Võistkonna vaimu poole pealt jääme Pärnule kindlasti alla. Finaalid on sellised mängud, et iga kohtumist peab mängima nagu see jääks viimaseks. Kui sa seda ei tee, mõtled, et veel mitu mängu on ees, on tulemus negatiivne. Teisel pool on näha tiimi ja inimesed, kes veavad seda mängu. Meil paraku sellist säravat liidrit pole, kes ütleks otsustaval hetkel, et anna mulle. Piltlikult öeldes, siis Tähte ja Teppanit selles võistkonnas pole kohe kindlasti ja see on meie võistkonna probleem,” rääkis Ojamets. „Täht oli valmis, pisar silmis, kas või läbi seina minema. Siin küll üritatakse, kuid kõike seda tehakse natuke liiga intelligentselt ja liiga vaikselt, omaette.”

Peatreener tõi välja ka selle, et sidemängija Dmitro Šlomin andis diagonaalründaja Hindrek Pulgale liiga vähe tõsteid. „Kohati jah unustas Pulga ära, kuigi oli räägitud ja jäetud vabad käed. Pulk iseenesest oli täna ju tubli. Ma ei taha teda süüdistada, aga sidemängija peab tajuma, kellel läheb ja kellel ei lähe. Taas peab kiitma vastaste sidemängijat Martti Keelt, kes on heas mõttes nahaal ja veab seda meeskonda,” tõdes Ojamets. „Vastasmeeskond on valmis end kaitses ohverdama, meil ei taheta kaitses nii tegutseda. Pärnu on valmis iga mäng lõpuni minema, meie mitte. Kui jääme kaotusseisu, tekib peataolek.”