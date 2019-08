"Ma pakun, et vastasel on teatud mõttes arusaam, mis Eesti on. Oleks väga hea üllatada, aga selge see, et kõik saavad aru iga mängu tähtsusest," lausus Ojamets ERR-ile.

"Meie jaoks on ülitähtis, et saame sel tasemel mängida. Meil oleks väga hea meel, kui suudame näidata oma parimat mängu. Kui suudame kedagi ära karistada - mida paremat saab olla?"

Eesti mängib C-alagrupis ja turniiri avapäeval tuleb vastu võõrustaja Ungari. Järgnevatel päevadel tuleb veel kohtuda Horvaatia, Rumeenia, Hollandi ja Aserbaidžaaniga.