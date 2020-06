Alar Rikbergist saab Tartu Bigbanki peatreener

38-aastane Alar Rikberg asub peatreeneri rolli esimest korda. Tartlaste soov oli leida juhendaja klubi seest. Peatreeneri abilistega lepinguid veel allkirjastatud pole, kuid paberil on nimed paigas, kirjutab ERR-i spordiportaal.

"Selliste kogemustega meest nagu Alar on, sellist on Eestist väga raske leida. Ma usun, et võib-olla selliste mängijate nagu Kert Toobali, tal oma venna Rait Rikbergi jätkamine, lisaks väga perspektiivikate noorte kuulumine meie võistkonda on ka see, mis temale tegi selle väljakutse väga huvitavaks," ütles Tartu Bigbanki mänedžer Hendrik Rikand intervjuus ERR-ile.

Tegelikult soovinuks Rikberg peatreeneri ülesannetesse astuda paari aasta pärast. Andrei Ojametsa lahkumine Audentesesse pani aga nii Rikbergi kui ka klubi kompromissi otsima.

"Ma ise käisin klubile välja variante, keda peatreeneriks otsida ja minu eelistus oli jätkata ikkagi abitreenerina," ütles Rikberg.

