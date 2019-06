Ajakirjaniku küsimus ajas Cretul harja punaseks: ma võin ka hakata alatult käituma ja olla sitapea

Okei, ei mingeid vigu.

Ei, asi pole selles, et ei mingeid vigu. Aga ära küsi minult sellisel viisil. Kui sa tahad minult kuulda, et võib-olla oleks hea olnud panna see mees väljakule, siis me võime sellest rääkida. Aga ära ütle mulle, et see oli viga, mulle ei meeldi sellised alatud küsimused.

Edasi võttis küsimuste küsimise üle Õhtulehe reporter.

Kui Eesti oli juba 0:2 taga, panid Markkus Keele sisse vaid viieks punktiks. Kas sa ei arva, et see on õige mäng mehistumiseks, Markkuse ja ka Silver Maari jaoks. Me olime mängust väljas ja nad peavad mehistuma, sa ütlesid eile, et see meeste mäng ja Silver pole valmis.

Jah, aga teised kutid tahtsid ka mängida. Noored said võimaluse turniiri alguses. Ütlen teile ausalt: küsisin hommikul Kerdilt ja mängu eel ka Raidult, kas on mingeid füüsilisi probeeme või tunnete, et olete piirile lähedal. Nad ütlesid: ei, treener, me kõik tahame mängida. Sel põhjusel eelistasin neid. Okei, mul on ka teised ideed. Rait on üks nendest, kes mängib koduliigas. Neil pole eriti võimalusi sellisel tasemel regulaarselt mängida. Rait polnud turniiri alguses tiimis, nüüd on samm-sammult vormi jõudnud, ma tahan, et teaksite, isegi kui ta vahepeal kannatab ja raske on sellise praktikata, siis ta on tähtis ja arvestame temaga.

Kas tahaksid panna suve esimese poole eest hinde?

Turniiri esimesel poolel üritasime anda võimalusi teistele mängijatele. Selge, et erinevatel põhjustel ei leidnud me tasakaalu algusest peale, raske oli nii Horvaatia kui ka Hollandi vastu. Aga oli momente, kui mehed näitasid head võrkpalli, meil olid momente nii Horvaatia kui Hollandiga mängides. Võideldi. Polnud ju nii, et Holland oleks 100 protsenti kogu aeg õnnestunud, ka neil oli raskeid hetki. Kuldliigas olid kõigil tõuse ja langusi. Muidugi oli oluline näha, kuidas need kutid hakkama saavad. Ütlesin ka teile eile, et pole keeruline näha, et me pole võimelised mängijaid nii lühikese ajaga heasse vormi viima. Oli ka minivigastusi, mitte ainult Renee Teppanil, ka Oliver Vennol oli alguses õlaga probleeme. Ardol õlg, Robertil õlg, mõnes mängus ei saanud neid kasutada, aga see on mängu osa, ma ei saa kaevelda.