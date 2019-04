ÄGE DIALOOG | Mis teemal Bigbanki juhendaja ja Pärnu kapten mängu järel vihaselt sõnelesid?

Mäng oli vaatemänguline ja äge, emotsioonid olid laes ka kohtumise järel. Kui Delfi hakkas videointervjuud tegema Pärnu võistkonna kapteni Martti Keelega, astus ligi Andrei Ojamets ja tegi väga teraval toonil etteheiteid. Nagu me aru saime, siis heitis ta pärnakatele ette seda, et tartlastelt nõuti kohtuniku vea tunnistamist, kuigi ise seda ei tehta.

Ojamets põrutas: „Kas teie tunnistate oma viga? Mitte kordagi!”

Keel: „Kas sul on või? Kas sinu mehed on või? Täna Naaber....”

Ojamets: „Küsimus on selles, kas tunnistatakse.”

Keel: „Kas tema tunnistas? Kas teie tunnistate?”

Ojamets: „Vaat teie ei tunnista!”

Keel: „Kas teie tunnistate?”

Libero Rait Rikberg sekkus: „Teie ei tunnista, mina tunnistan alati. Kui midagi on, siis ütlen alati kohe ausalt. Mina näitasin niimoodi (näitas sisse – M. R.).”

Keel: „Ma ei vaidlegi, aga pall oli ju sees.”

Rikberg: „Muidugi oli sees.”

Keel: „Noh, see on kohtuniku ülesanne ju.”

Rikberg: „Muidugi kohtuniku ülesanne. Aga mis sa eelmine kord tegid?”

Mööda läinud Pärnu mänedžer Reio Tilk kommenteeris kõrvalseisjate väidet, et käib ikka korralik töötlemine: „Mis töötlemine? Karjamaale vaja, vilepilli puhuma.”

Suur vaidlus tekkis viiendas geimis seisul Pärnu eduseil 13:11, kui Chizoba lõi serviässa, kuid kohtunikud arvasid, et pall läks auti. Sealt siis tekkiski teema, kui palju mängija kohtunike otsuse järel tunnistavad, mis päriselt toimus või mitte. Ojamets viitas ilmselt Keele ägedale reaktsioonile, mis nõudis, et tartlased tunnistaksid, et pall on sees.

Andrei Ojamets kohtumise järel intervjuusid anda ei soovinud.