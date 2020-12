22 ARVAJAT JA KOGU TÕDE | Võrkpalli karikafinaal – kes võidab, kes mängijatest särab, kes väristama hakkab ja kelle sammulugeja ei tohi piirajasse minna?

Head võrkpallisõbrad, pikk ootus on läbi. Viimati peeti siinmail üks tõeline finaal täpselt aasta tagasi, kui Tartu Bigbank seljatas Aadu Luukase karikasarja finaalis Saaremaa 3 : 2. Nüüd lähevad tiitlikaitsjad tartlased kodusaalis täna kell 19 algavas kullamatšis vastamisi võidusoonele sattunud Tallinna Selveriga.

Tegime võrkpallisõpradele tutvustamist mitte vajavate kohalike tippmängijate, tipptreenerite, endiste tippmängijate, tippmänedžeride, tippajakirjanike ja tippfännide hulgas küsitluse. Või mis küsitluse – see on ausalt öeldes kõikide küsitluste ema! Täielik monstrum! Gigantisch! 13 851 tähemärki. See pole mingi tasuliseks looks pandud kaherealine pressiteade, vaid tõeline eepos – KÜSITLUS.

Näiteks valitsuse poolt korraldatav kevadine abieluküsitlus on selle kõrval täielik poisike, köömes. Ja me ei esitanud neile auväärt ekspertidele mingit lambiküsimust, et kas võrkpall on võrratu ja pall jätkuvalt ümmargune. Ei! Küsimus on kiire ja terav nagu Marx Aru temporünnak – kes võidab ja miks? On ju originaalne küsimus? Väliseksperdid Šveitsist aitasid selle välja mõelda ja sõnastust lihvida, Ekspress Grupile läks see maksma tagasihoidlikud kuus miljonit franki ja pankrot terendab (ärge Luigele veel öelge, las jääb esialgu meie vahele, äkki saab kuidagi klattida...).

No ja siis hakkas tulema. Siit ja sealt. Katarist, Küproselt ja Pärnust. Kes põrutas lühidalt (Oliver Venno, Keith Pupart, Toomas Jasmin), kes filosofeeris pikemalt (Martti Juhkami, Andri Aganits, Meelis Kivisild), mõni jagas sama positsiooni meestele punkte (Asko Esna), eks pandi mängijatele veidi ka puid alla. Kõik sai võetud põhjalikult pulkadeks lahti, palju uut vajalikku infot saavad siit muidugimõista ka Selveri loots Rainer Vassiljev ja Bigbanki tüürimees Alar Rikberg. No kas võib Rainer Vassiljev kuidagi ise aimata, millisest servast tema tiimi blokk hõre on, kes sealt vahelt palle maha peksma hakkab või kellele tuleb pallingud suunata? Kõvasti saime ka tundlikku siseinfot, sest kaks eksperti on tänavu osalenud Selveri treeningutel, seega suisa kohustuslik mängueelne lugemine ka Alar Rikbergile.

22 Eestimaa võrkpallitargast 16 ennustasid Selveri võitu ja 6 Tartu trimfi.

Mõned stiilinäited:

„Liberote osas pole ju kahtlustki – Losnikov on tehniliselt palju osavam kui Rait.”

„Käisin ise ka vahepeal Selveriga trennis ja sellist Raadikut pole ammu näinud, viimati vist 2018. aastal Venemaa vastu, mees on tõusnud väga heasse vormi.”

„Diagonaalide duelli võidab Teppan ja see saab määravaks.”

„Arvan, et seltskond Vanker-Aru-Varblane-Orav võib hakata väristama.”

„Kui Kerdi sammulugeja hakkab piirajasse jooksma, siis saab neil raske olema.”

NB! Võrkpall on tegelikult väga lõbus mäng!

(Vastajad on esitatud tähestiku, mitte tähtsuse või välimuse järjekorras. Vastasel juhul oleksid Kertu Laak, Kristiine Miilen, Hanna Pajula ja Kevin Saar märksa kõrgemal kohal.)