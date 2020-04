21 aastat vanusevahet: võrkpallihooaja sümboolsesse koosseisu pääsesid erinevate generatsioonide mehed

Kuri ja Toobal tõid eraldi välja ka Tallinna Selveri 17-aastase libero Rauno Haidla, kes oli rahvahääletuses seitsmes. “Rauno on kõige andekam noor, keda mina olen näinud mängimas. “Tal on väljakutunnetus ülihea. Kui ta libero positsioonile jääb, siis minu arvamus on see, et ta lööb siin platsi puhtaks,” usub Toobal.

Rahva valik:

1. Alari Saar (Saaremaa VK) 146 häält

2. Silver Maar (Pärnu VK) 89

3. Johan Vahter (Saaremaa VK) 59

4. Rait Rikberg (Tartu Bigbank) 22

5. Sten Vahtras (Tallinna Selver) 14

Silver Maar (nr 2) aktsioonis. Foto: CEV

Nurgaründajad: Keith Pupart ja Albert Hurt

Nurgaründajatest osutusid valituks hooaja keskel Saaremaa Võrkpalliklubiga liitunud Keith Pupart ja Tartu Bigbankis esile kerkinud Albert Hurt.

“See tundub mõistlik duo,” hindas Vesik. “Pupart on Pupart. Eesti nurgaründajatest on temal täna kogemusi kõige rohkem. Hurt tegi aga väga hea hooaja. Ta on väga stabiilne ja kasulik mängija. Minu jaoks on Hurt täna juba parem mängija kui Jimenez.”

Esimeseks varumeheks oleks lõppenud hooaja põhjal valinud saate tegijad Javier Jimeneze asemel Tallinna Selveri mängija Oliver Orava, kes jäi rahvahääletusel alles seitsmendaks.

“Eks lõunast pärit meestega (Javier Jimenez) on see probleem, et nad mängivad siis, kui rohkem vaja on. Ta oli kindlasti üks selline lüli, keda andis Saaremaa poolel kõikuma lüüa. Kui serviga Jimenezt pommitada, võis ta korralikult ära kukkuda. Jah, kui ta rünnakul tahtis ja oma tõsted kätte sai, oli ta hea. Samas oleksin temalt kui endiselt Kuuba koondise kaptenilt tunduvalt paremat oodanud,” sõnas Toobal.