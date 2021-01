Xplosion avaldas veel ühe võitluspaari, üle pika aja näeb ringis Kaupo Arrot

Fight card päris sama siiski ei ole – vigastuse tõttu jätab selle korra vahele näiteks Markko Moisar. Samas saame üle pika aja näha ringis Kaupo Arrot. Ning üllatusmatšil võistleb legend üheksakümnendatest, Albert Starikov! Tema nimi peaks poksihuvilistel silma eriti särama lööma. Koroona tõttu on treenimine raskendatud, selles mõttes on see kõik võitlejatele muidugi paras väljakutse. Samas pole ammu võistelda saadud ja eks kõik sportlased just seda tahavadki. Veenda polnud kedagi vaja, huvi oli ikkagi suur.

Üllatusmatši teevad Albert Starikov ja Sergei Bogatov. Mõlemad mehed on jõudnud oma neljakümnendate lõppu. Miks nad ringi astuvad?

Need on tõelised vanakooli mehed, risti ette ei löö. Loodan, et nendega õnnestub ka üks intervjuu teha, siis saavad nad ise vastust anda.

Veel kaks treenerit poksivad: Ringo Tipp ja Ahti Pikkur. Kes võidab?

Raske vastata, mõlemal on omad eelised: üks on tehnilisem, teine jõulisem. Küll aga näen kõrvalt, et Tipp võtab ettevalmistusi väga tõsiselt ja lihtsaks seda asja Pikkurile kindlasti ei tee.

Xplosion lõpeb sinu ja ukrainlase Artjom Ljaševitši taaskohtumisega ringis. Artjom oli väljakutse kohe valmis vastu võtma?

Võib–olla just sellest kordusmatšist kogu asi alguse saigi. Artjom ütles juba oktoobris, peale King of Kingsi, et tema asja nii ei jäta – tuleb uuesti teha! Ja ega minagi viigist midagi arva. Ülejäänud matšid kujunesid juba loomulikult ümber selle.