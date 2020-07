Vorovski ja Asturi duell jääb ära. "Isehakanud kuningas peab suureks kasvama ja rohkem putru sööma"

Matš pidi toimuma kaalukategoorias 81 kg, kuid neljapäeval teatas Vorovski, et ei kavatse nii palju alla võtta, sest on juba seitse aastat võidelnud kategoorias 85 kg.

"Ma pole kunagi sellises kaalukategoorias võistelnud. Mu vastased on olnud alati suuremad kui mina. Paljud neist on olnud raskemad kui 10 kg ja 10-15 sentimeetrit pikemad. 81 kg oleks olnud ekstreemne. Nõustusin kaalu võtma vaid Juri Bessmertnõiga kordusmatši nimel, kuid kahjuks jäi ka see ära. Olen tagasi oma loomulikes parameetrites, kus tunnen end mugavalt. Mulle meeldib suurte kuttidega kakelda. Sellepärast peabki Maikel suureks kasvama ja lõpetama mikrofoniga ringis hüppamise nagu kloun, isehakanud kuningas. Söö rohkem putru," kirjutas Vorovski Facebookis.

Astur ei soovinud termineid nagu "kloun", "isehakanud kuningas" ning "pudrusöömist" kommenteerida, öeldes vaid, et tal on matši ärajäämisest kahju.

"Loomulikult on mul kahju, et matš ära jääb, kuid elu läheb edasi ning loodetavasti saan juba varsti rahvale väärilist vaatemängu pakkuda mõnes teises põnevas vastasseisus," ütles ta Delfile.

"See on sport ja alati ei ole võimalik kõikides tingimustes kahjuks kokku leppida. Ma tegin Maksimile väljakutse, sest tahtsin ennast proovile panna enda jaoks kõrgemas kaalus Eesti kõige tituleerituma võitlussportlase vastu. Kuna Maksim otsustas edaspidi võistelda ainult -85 kg seas, siis minu tavaparast kaalu arvestades ei ole selline vastasseis meie vahel enam võimalik. Ma ei ole Maksimi jaoks eraldi valmistunud, sest minu eesmark on alati üks - olla igas uues matšis parem kui eelmises. Keskendusin tugevalt treeningutele, lihvisin rünnakutehnikaid ning parandasin kaitsetööd. Ma teadsin, et võidu vaariliseks matšiks pean ma tegema 110% esituse. Kuid nagu ma ütlesin, siis valmistudes matšiks Maksimi vastu paranes ka minu üldine tase ning tahan seda proovile panna juba järgmistes matšides mõne uue tugeva vastase vastu!"

Number One Fight Show järgmine üritus toimub 14. novembril Tondiraba jäähallis. Asturi asemel võitleb Vorovski peamatšis hoopis prantslase Yassine Ahagganiga, kellele ta kolm aastat tagasi Glory võitlussarjas napilt kaotas.