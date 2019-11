Vorovski Asturi julgest avaldusest: ta ei tohiks veel kedagi välja kutsuda

"Kogu austuse juures, mul pole Maxi vastu midagi. Ta on oma kaalus Eesti parim. Vaadake teda, ainult nokaudid! See oleks minu jaoks veel suurem väljakutse. Kujutage ette, Tondiraba jäähallis, Lasnamäel, Vorovski vs Astur. Me ei peaks isegi pileteid müüma - kõik lähevad!" kordas Astur väljakutset ka Delfi kaamera ees.

Vorovski võttis Tondirabas Asturi väljakutse lahkelt vastu: "Davai, teeme, muidugi!" ütles ta Delfile.

Tänases Facebooki postituses selgitab ta laupäeval Tondirabas toimunut lähemalt, noomides Asturit selle eest, et ta teda välja kutsuda suvatses, kuid ei ütle otsesõnu, et Asturil temaga üldse lootust kohtuda poleks.

"See on minu ainus kommentaar sellele, mis laupäeval juhtus," seisab Vorovski avalduses.

"Mul pole veres ühelegi väljakutsetele eitavalt vastata. Minu saavutuste nimekirja on lihtne leida. Maikel pole VEEL TEINUD MIDAGI kikkpoksi profimaailmas, mis lubaks tal KEDAGI välja kutsuda ja niiviisi käituda (ta on liiga palju UFC-d vaadanud)."

"Aga matšide kokku panemine pole minu töö ning kui fännid ja turniirikorraldajad tahavad seda näha, siis ma hõiskan rõõmust. PS! Kui sa otsustasid sõita haibi-rongil, siis püüa meenutada meie paari nädala tagust sparringut, kus mul olid käes 16-untsised kindad, säärekaitsmed ning ma ei olnud sinuga sugugi karm." (Avaldus tõlgitud inglise keelest - toim)

Delfi palus lisakommentaari ka Asturilt, kuid Viimsi võitleja jäi oma laupäevaste sõnade juurde. "Ütlesin juba kõik, mis vaja," sõnas ta vaid.

Vorvskil on Number One Fight Show'ga eksklusiivne leping, mis tähendab, et kui tema matš Asturiga kunagi toimuma saab, siis ainult sama võistlusürituse raames. Järgmine Number One Fight Show toimub 2020. aasta 16. mail.