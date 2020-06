Võitluskunstide sõpru ootab ees tihe nädalavahetus

USA MMA võistlust kannab üle telekanal TV3 Sport, Leedu kikkpoksi üritust TV3 Sport 2. Mõlemaid näeb otseülekandena ka veebist voogedastusplatvormi Go3 abil.

KOK Classic / SWAT 77 nime kandva turniiri ülekanne Vilniusest algab kell 20.00. Kergkaalu maailmameister, leedulane Henrikas Vikšraitis võitleb õhtu põhimatšis (kuni 75kg) poolaka Denis Makowski vastu.

Vikšraitis (43 võitu, 2 viiki, 7 kaotust) võitis tiitli, kui alistas Moldova sportlase Vitalie Matei. Pärast seda kaitses ta tiitlit edukalt leeduka Mindaugas Narauskase vastu.

Makowski (14-0-5) kaotas oma viimase matši hollandlase Chico Kwasiga.

Kuni 72kg kategoorias näeme ringis leedukas Dovydas Rimkust (4-1-1). Loodetavasti pakub showmees Rimkus ka seekord väärilise vaatemängu kohtudes Poola võitleja Daniel Szottiga.

Naissportlastest näeme KOK turniiril lootustandvat leedu MMA võitlejat Ernesta Kareckaitėt. Kuni 60kg kaalukategoorias kohtub ka tema poolakaga, Ilona Wojdaga.

Lisaks on kavas veel mitmeid leedukate ja lätlaste omavahelisi arveteklaarimisi. Kokku on turniiril plaanis 28 matši, enamik neist KOK reeglite järgi, kuid näeme ka mitut MMA ning üht poksi ja üht muay thai matši.

UFC ülekanne Las Vegasest algab pühapäeva varahommikul kell 3 Eesti aja järgi. Ameeriklane Dustin Poirier (25 võitu, 6 kaotust) ja Uus-Meremaa sportlane Dan Hooker (21-8) võitlevad õhtu põhimatšis, millelt oodatakse palju intriigi. See on kergkaalu (kuni 70,3 kg) matš.

Selle kohtumise favoriit on ameeriklane Poirier, kes on hetkel UFC edetabeli kolmas. Ta on ka endine selle kaalukategooria vahetiitli hoidja. Oma viimases matšis septembris kaotas 31-aastane ja 175cm pikk Poirier tšempion Khabib Nurmagomedovile, kes on võitnud kõik oma 28 lahingut UFC puuris.

Dustin Poirier kaotas kuulsale iirlasele Conor McGregorile 2014. aastal, kuid 2018. a alistas ameeriklase Justin Gaethje, kes on hetkel kergkaalu vahetiitli omanik ja oma kaalukategooria paremusjärjestuses esimene.

30 aastat vana ja 183cm pikk Dan Hooker, kes varasemalt võistles pikka aega kikkpoksis, on nüüd saavutanud kolm võitu järjest ja on UFC edetabelis viies. Oma viimases võitluses 2020. a veebruaris alistas ta dramaatilises matšis USA sportlase Paul Felderi.