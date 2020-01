Võitlusfännide maiuspala: Tondiraba jäähallis lähevad vastamisi Astur ja Vorovski

Korraldajad pole teatanud, millises kaalukategoorias matš toimub, kuid Astur, kes viimati võistles kehakaalus -77 kg, on juba teatanud, et peab neli kilogrammi juurde võtma.

"Mu tavakaal pole päris 77 kg, seega otseselt väga hullult juurde võtma ei pea. Pigem saan rahulikult süüa ja ei pea kaalu pärast muretsema," ütles Astur Delfile.

"Maksim on vaieldamatult Eesti parim võitleja. Tema fightid ja nokaudid räägivad enda eest. Pean tema võitmiseks ennast ületama ja tegema midagi, mida paljud pole suutnud. Pean suutma viia oma võitleja IQ järgmisele tasemele. Panen kõik mängu ja kavatsen ringist väljuda võidukalt, sest mul pole kaotada midagi. Kogu pinge on Maksimi peal, sest ta on fännide ja asjatundjate silmis täielik favoriit."

Enne maikuist Eesti võitlusspordi suursündmust ootab Asturit veel eest tiitlimatš. Karjääri kaalukaimas rahvusvahelises kohtumises läheb Astur 22. veebruaril Bulgaarias Varnas vastamisi kohaliku võitleja Bogdan Shumaroviga. Mängus on ei rohkem ega vähem kui WAKO Pro European tiitel kaalukategoorias -75 kg.

Asturi profikontol on 22 matši, 19 võitu (8 nokauti), 2 kaotust ja üks viik, Vorovski on 37-st matšist võitnud 32 (16 nokauti), kaotanud 16 ja viigistanud ühe.