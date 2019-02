Võistluskeeldu kandev Khabib Nurmagomedov andis potentsiaalsele vastasele valusa ninanipsu

Viimati levis küllaltki laialdaselt arvamus, et võistlusringi naastes läheb Nurmagomedov vastamisi ameeriklase Tony Fergusoniga, kuid nüüd tundub, et sellele duellile tõmmati Venemaa võitleja poolt kriips peale.

Nimelt korraldab UFC heitluse kergkaalu vahetiitli peale ja seal lähevad 13. aprillil vastamisi Max Holloway ja Dustin Poirer. UFC presidendi Dana White'i sõnul pakuti Fergusonile samuti võimalust võidelda vahetiitli nimel, kuid ta ei soovinud Holloway'ga vastamisi minna.

„Tony, sul oli võimalus, kuid sa loobusid selles. See on sinu enda viga,“ kirjutas seepeale Nurmagomedov sotsiaalmeedias ja andis mõista, et areenile naastes ta Fergusoniga kohtuda ei soovi.

Nurmagomedovi ja Fergusoni matši on aastate jooksul kokku lepitud juba neljal korral, kuid erinevate vigastuste tõttu ei ole nad siiamaani kordagi veel vastamisi läinud.

Nüüd arvataksegi, et areenile naastes kohtub Nurmagomedov hoopis Holloway või Poireriga. Samas ei ole välistatud ka kordusmatš McGregoriga. Iirlase võistluskeeld lõppeb 6. aprillil.