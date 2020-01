Võidukas Conor McGregor: ma tegin ajalugu. Keegi teine ei ole seda varem suutnud

Varasemalt sulg- ja kergkaalus UFC meistrivööd enda valduses hoidnud McGregori jaoks oli see kolmandaks matšiks kergkeskkaalus.

„Ma tegin ajalugu. Ma olen esimene võitleja UFC ajaloos, kes suutnud kolmes erinevas kaalukategoorias vastase nokauteerida. Olen väga õnnelik ja uhke,“ teatas McGregor võidu järel.

„Minu tiim on olnud fenomenaalne. Tehtud töö on olnud fenomenaalne.UFC võib anda võitlejatele igasuguseid tiitleid, kuid seda ei saa keegi minult võtta. See on ajalugu,“ lisas ta.

„Tunnen end selles kaalukategoorias hästi. Arvan, et ma ei ole oma maksimaalset taset veel saavutanud. Nüüd ma pidutsen veidike ja seejärel asun taas tööle.“