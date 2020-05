Vladimir Putin avaldas taas koomasse viidud Habib Nurmagomedovi isale toetust

Abdulmanap toimetati kõigepealt kopsupõletiku kahtlusega Dagestani haiglasse, kuid viidi kaks nädalat tagasi üle Moskvasse. Moskvas venelase seisund halvenes ning ta viidi kunstliku kooma. Möödunud neljapäeval tehti mehele südameoperatsioon, mille järel ta tuli teadvusele.

Nurmagomedovi mänedžeri Ali Abdelazizi sõnul on Abdulmanap nüüdseks taas kunstliku kooma viidud.

"Saan kinnitada, et Habibi isa on kunstliku kooma viidud," rääkis ta ESPN-ile. "Habib on viimastel päevadel olnud kontaktis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kes lubas, et tema isa saab parimat võimalikku ravi."

Esmaspäeval kommenteeris esmakordselt avalikult isa seisundit ka Habib ise, kes kinnitas kuuldusi, et Abdulmanap Nurmagomedov on nakatunud koroonaviirusesse. "Ta on selle viiruse tõttu kriitilises seisundis. See mõjutas tema südant, sest tal oli alles eelmisel aastal südameoperatsioon. Nüüd tehti talle uus operatsioon. Minu isa on praegu väga raskes seisundis. Me palume Allahi, et ta isa meile tagastaks."

Venemaa on üks enim koroonaviirusega pihta saanud riik maailmas. Ametlike andmete kohaselt on riigis tuvastatud üle 299 000 nakatunu, kellest 2837 on viiruse tõttu elu jätnud. Sellest paranenuid on 76 130.