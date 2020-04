Viis korda ära jäänud suurduell - mis saab kummalise tsirkuse järel MMA-maailmast? Võitlussaar tulebki?

UFC pomo nägi küll kõvasti vaeva, et korraldada UFC 249 õigeaegselt, kuid praegu on veel raske hinnata, kas kogu see tsirkus tegi alale head või halba. New Yorgis, Las Vegases ja Abu Dhabis pika ninaga jäänud White proovis võitlusõhtu viia mõne rikkuri erasaarele ning lõpuks oli plaanis matšid pidada Californias indiaanlase reservaadis asuvas kasiinos. Paljud kriitikud hakkasid seepeale MMA-d võrdlema juba USA profimaadlusega, kus ei ole tõsise spordiga suurt midagi pistmist.

Reaalsuses ajab White taga ju lihtsalt raha. Koroonakriisi ajal on tippsport välja surnud ning seega on eesmärgiks tuua vaatajateni kõrgetasemeline vaatemäng.