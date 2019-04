VIDEO | Võitmatuna püsiv Astrid Johanna Grents peab Dueli vastase jaoks võitlustaktikat muutma

Hiinlannast vastase kohta on Grents ära teinud põhjaliku kodutöö, millest selgub, et tegemist üsna ebamugava vastasega. “Ta on vasakukäeline, sellest ma olen teinud oma järeldused ja muutnud taktikat. Pean tema esijalast rohkem väljapoole saama ja alustama rünnakuid tagumise poolega,” rääkis Grents uuest taktikast.

Eelmise aasta lõpus tegi Astrid profidebüüdi kikkpoksis ja on püsinud võitmatuna. “Elan ikka sportlase elu, aga need üritused on palju suurema mastaabiga. Palju rohkem on vaatajaid ja see on äge,” kirjeldas Grents oma viimast aastat. Lisaks suurele publikuarvule on Duel Fighti Eesti vs Hiina ka oluliseks hüppelauaks. “See on suur võimalus saada Aasiasse võistlema,” avaldas Grents mõtteid seoses Duel Fightiga.

Neljanda paarina astuvad Duel Fightil vastamisi 18-aastane Daniil Gayduk ja 25-aastane Wang Wanli. Nad võitlevad kaalukategoorias kuni 65 kilogrammi.

Duel Fight 3 Eesti vs Hiina toimub 13. aprillil Tondiraba jäähallis.