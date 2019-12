VIDEO | Vabavõitleja Saaremäe järgmine lahing toimub Soomes Cage'i peamatšina

Tartu spordiklubi Englas esindav Saaremäe on natuke rohkem kui aasta jooksul võitnud nelja Soome võitlejat. Neist viimane, Ville Yrjölä (7 võitu, 4 kaotust), langes Saaremäe käe läbi 2. novembril tehnilise nokaudiga.

Saavutatud tulemus oli niivõrd silmapaistev, et meie regiooni ühe juhtiva võitlussarja Cage pealikud pakkusid eestlasele oma juubeliüritusel matši Soome teise mehe vastu (sulgkaalu parim, Makwan Amirkhani, võitleb juba UFCs).

Saaremäe sõnutsi on Walls väga terava löömisega ja plahvatuslik võitleja. Tänu sellele, et vastased on temaga alati maadelda üritanud, on ta loonud ka hea kaitsemaadluse. "Huvitava stiiliga vastane, kelle mängu lahti harutada. Olen teda aastaid jälginud ja teadsin, et ühel päeval kohtume. Usun, et mul on oskused tema võitmiseks," kommenteeris Saaremäe saabuvat lahingut.

"Peamatš Cage’s on väga suur samm edasi - Põhja-Euroopa ühe tugevaima liiga peamatš, see ütleb mõndagi. Minu jaoks on see kindlasti suurepärane võimalus oma nimi veelgi rohkem kõlama panna, et ühel päeval veelgi kõrgemale jõuda," lisab Saaremäe.

Kolm aastat tagasi profispordiga algust teinud Saaremäe kontol on 6 võitu ja 1 kaotus. Lisaks treeningutele Tartu koduklubis Englas on Saaremäe ettevalmistuses olulisel kohal püstivõitluse treener Vallo Hannus (3D Treening) ja endine Eesti sprinditipp Argo Golberg, kes hoolitseb Saaremäe üldfüüsilise ettevalmistuse eest.