Alles 18 kuud UFC areenil debüüdi teinud 30-aastane Adesyana nokauteeris kodupubliku soosiku teise raundi neljandal minutil.

"Ta tegi kõike nii, nagu me ootasime. Meil oli kõik plaanist A plaanini Z ära planeeritud. See on ebareaalne. Öeldi, et mul ei olevat nokaudi jõudu!" rõõmustas Adesanya.

Tegemist oli Adesanya seitsmenda võidu ja viienda nokaudiga. Whittakeril (20 võitu, 5 kaotust) oli seljataga üheksamatšiline võiduseeria, mis ulatus aastasse 2014.

Võidu järel kutsus Adesanya mikrofini kaudu välja UFC keskkaalu edetabeli teise mehe, 28-aastase brasiillase Paulo Costa, kes vaatas tiitlimatši puuri äärest.

"Te teate, kes järgmine on! Mul üks kõva Ricky Martini wannabe vaja ette võtta. See on minu puur. Ma purustan ta. Ma kavatsen ta näo rekonstrueerida!" ütles Adesanya.