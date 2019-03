VIDEO | UFC ringis nähti Supermani lööki ja karmi nokauti

Pettis suutis vastase teises raundis oimetuks lüüa niinimetatud Supermani löögiga. Lükkas end ringi nööridest hooga ettepoole ning lõi rusikaga kümnesse. Thompson langes oimetuna põrandale.

Eelnevalt oli Pettis ise mitmel korral löökide rahe alla sattunud ja tema nägu veritses mitmest kohast. Aga selline see vabavõitlejate elu on. Kuniks oled püsti, on kõik hästi.

32-aastane Pettis pidas UFC sarjas oma 30 matši, võite on tema arvele kogunenud 22. Nokaudiga võite on tulnud kümme.