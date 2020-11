VIDEO | UFC ikoon kaotas karjääri viimase matši nokaudiga, võidumees vabandas Brasiilia veterani ees nuttes

Viimati 2017. aastal võidurõõmu tunda saanud Silvale oli see kolmas järjestikune kaotus. Hall lõi paremhaagiga Silva põrandale ning tümitas brasiillast kuni kohtuniku sekkumiseni.

"Matš on matš. Ringi tulles on sul kohtunik ning 50-50 võimalus võitmiseks. Uriah oli täna parem," ütles Silva. "Ta tuli matši võitma ja hetke nautima. Meil, võitlejatel, on väga keeruline lõpetada. Aga täna on mu viimane päev. Mul on nii hea meel siin olla. See oli mu viimane etteaste UFC fännidele ja UFC perekonnale."

Matši lõppedes leidis ringis aset ilus hetk, kui jamaikalane viskus Silva ette põlvili ning vabandas, et oli talle sellise kaotuse kinkinud. Mehed embasid pikalt, Hall nutust vappudes, samal ajal kui meedik lapiga Silvat higist ja verest puhastas.

Silva tegi UFC debüüdi 2006. aastal ja võitis samal aastal ka keskkaalu tiitli, mida kaitses kümme korda. Sellega püstitas ta tänaseni püsiva rekordi, hoides UFC tiitlit enda nimel 2457 päeva.

2013. aastal sai Silva üllatuskaotuse Chris Weidmanilt, kellele ta kaotas viis kuud hiljem ka kordusmatši - selle lahingu käigus murdis brasiillane jala. Tollest päevast peale polnud miski enam endine. Alates sellest kaotusest on ta viie aasta ja seitsme matši peale saanud vaid ühe võidu, mis oligi 2017. aasta veebruaris Brooklynis saadud punktivõit Derek Brunsoni üle.

"Vaadake Andersoni. Kui mats oli läbi, ei suutnud ta isegi intervjuuks püsti tõusta. Ta pidi selle istudes andma. Ma tegin suure vea ega oleks tohtinud tal täna võidelda," ütles UFC boss Dana White. "Ta on selle spordiala ja kompanii legend. Ma tegin midagi, millega ma ei olnud nõus. Teadsin, et mul on õigus ning tänane tõestas seda. Anderson Silva ei tohiks enam kunagi võidelda."