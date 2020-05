VIDEO | Tai chi veterani ja amatöörist vabavõitleja mõõduvõtt osutus piinlikult ühepoolseks

Niisiis saavadki iga mõne aja tagant Hiinas kokku erinevate võitlusalade esindajad, et võidelda täpselt selliste võtete ja reeglitega, nagu nende alal on kombeks ja lubatud.

Ühte sellist kummalist kohtumist nähti pühapäeval Shangdongi linnas, kui vastamisi läksid 69-aastane Tai chi meister Ma Baoguo ja 49-aastane vabavõitleja Wang Qingmin, kes töötab võitluskunstide treenerina ning pole elus ühtegi profimatši pidanud.

Matši saatus oli selge juba esimesest sekunditest, kui Baoguo põrandale pikali löödi. Matšil lasti aga jätkuda, kuid sama asi kordus uuesti. Kolmas nokdaun jäi viimaseks - see leidis aset, kui kohtumise algusest oli möödas vaid pool minutit. Baoguo viidi haiglasse kontrolli, kuid õnneks tõsiseid vigastusi mehel ei tuvastatud.

Varasemalt oli Baoguo kuulutanud, et on jagu saanud Briti MMA võitlejast Irvingust ja tal olevat selle kohta ka videotõestus, kuid viimane tunnistas hiljem meedias, et ta palgati sellesse videosse vaid näitlema.