VIDEO | Šokeerivad kaadrid MMA puurist: kas armeenlane tahtis tõesti türklase surnuks kägistada?

Abrahamjanin sooritas pärast intsensiivset maadlust vastasele eduka kägistamisvõtte, millest Akduman end enam lahti rabeleda ei suutnud. Kohtunik nägi, et türklane on võimetu ning hakkas Abrahamjani tema seljast maha lükkama. Armeenlasel paistsid olevat aga muud plaanid kui lihtsalt matš võita.

Videost on näha, kuidas kohtunik Akdumani elutu keha külili pöörab, et ta lämbumissurmast päästa. Videost pole kahjuks näha, kuidas olukord lahenes, kuid Akduman jäi kindlasti elama ning on Abrahamjanile esitanud juba väljakutse kordusmatšiks.

Vabavõitlusfännid üle maailma nõuavad Abrahamjanile karmi karistust. "Ta peaks saama eluaegse keelu," arvas üks Twitteri kasutaja. "See pole spordimehelik käitumine. Ta on mõrvar!" kuulutas teine.