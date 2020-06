VIDEO | Skandaal UFC-s: debüüdi teinud vabavõitleja palus matši lõpetamist, abilised ei võtnud palveid kuulda

Hubbardile selgelt alla jäänud Rohskopf palus teise raundi järel, et tema võistkond viskaks rätiku ringi ning annaks Hubbardile loobumisvõidu. Sotsiaalmeedias avaldatud videost on näha, kuidas Rohskopf palub treenerit Robert Drysdale'i korduvalt, et ta matši lõpetaks. Drysdale proovis aga vabavõitlejat ümber veenda ning ei olnud nõus alla andma. Lõpuks sai Rohskopf oma tahtmise, kui sõnas puhkepausi järel ise kohtunikule, et ta ei suuda enam võidelda.

Nevada osariigi sportlaskomisjon teatas, et nad võtavad abiliste käitumise uurimise alla. "Kindlasti vaatame selle intsidendi üle," rääkis komisjoni tegevjuht Bob Bennett ESPN-ile, lisades, et sportlase treenereid võib ees oodata distsiplinaarkaristus. "Ei jäänud mulje, et nad oleksid sportlase eest hoolitsenud. Oli selge, et ta ei tahtnud enam võidelda."

Treener Drysdale jäi kohtumise järel endale kindlaks. "Ootan oma treenitavatelt oivalisust, sest armastan neid. Ta ei olnud tõsiselt viga saanud ning tundsin, et ta vajab lihtsalt mentaalset tõuget. Eeldaksin oma treenerilt sama," sõnas ta.

UFC boss Dana White astus aga Rohskopfi kaitseks välja. "Kuid oled selles spordis läbi, siis oled läbi," tõdes White. "Kindlasti peaks tal olema võimalus matš pooleli jätta. Tean, et seda ei kiideta heaks, kuid tema on see, kes seal võitles. Väga lihtne on kritiseerida."

UFC-s debüüdi teinud Rohskopfi jaoks oli see karjääri kuues profimatš ning ühtlasi esimene kaotus. Senised viis oli ta võitnud. Hubbardi jaoks oli see nelja kaotuse kõrvale 12. võit.

Inside the corner of Max Rohskopf before the fight is called off at #UFCVegas3 pic.twitter.com/hZrfnaMObt — ESPN MMA (@espnmma) June 20, 2020