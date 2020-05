VIDEO | President Trump õnnitles UFC bossi Dana White'i: "Me vajame sporti!"

Trumpi salvestatud videotervitus lasti eetrisse Floridas Jacksonville'is tühjade tribüünide ees peetud UFC 249 võitlusõhtu soojendusmatšide vahel.

"Ma tahan õnnitleda UFC presidenti Dana White'i. Teid ootab ees suur matš. Meile see meeldib. Me leiame, et see on tähtis. Tooge spordiliigad tagasi! Mängime! Hoidke distantsi ja tehke, mida tegema peate. Me vajame sporti. Me tahame oma sporti tagasi! Õnnitlused Dana White'ile ja UFC-le!" ütles Trump.

UFC 249 võitlusõhtu pidi algselt toimuma 18. aprillil New Yorgis, kuid viirusel oli maailmaga omad plaanid.

Dana White on lubanud kaheksa päeva jooksul Jacksonville'is korraldada kolm vabavõitlusüritust. Reedel andis positiivse koroonaproovi UFC 249 üritusel üles astuma pidanud Jacare Souza, mille peale avaldas UFC 25-leheküljelise dokumendi ettevaatusabinõude ja reeglitega, mida võitlusõhtul osalejatel ja korraldajatel järgida tuleb.

Õhtu peamatšis sündis üllatus, kui algselt kergkaalu tiitliomaniku Khabib Nurmagomedoviga kohtuma pidanud Tony Ferguson kaotas Dagestani võitleja asemele toodud Justin Gaethjele tehnilise nokaudiga. Loe sellest siit!