VIDEO | MMA Euroopa meistrivõistluste esimene päev: Eestile kaks võitu!

“Strinža puhul on näha, kuidas ta iga võistlusega suurte sammudega areneb. Seda on lust vaadata. See, mida ta nüüd tegi, ei ole see, mida ta Eesti meistrivõistlustel näitas. Ta oli väga enesekindel, ahneks ei läinud ja portugallane oli teiseks raundiks väga nõutu,” kommenteeris Tõnissaar.

Nii Mäeste kui ka Strinža tulid tänavu peetud Eesti meistrivõistlustel kuldmedalile.

Homme on Eesti MMA pidupäev - puuri lähevad kõik Euroopa meistrivõistlustele sõitnud koondislased: Ksenija Grabova sai loosi tahtel vastaseks Antanina Kuliashova (Valgevene). Kimmo Meier võitleb Suurbritannia esindaja Tom Fieldiga. Ergo Reinvaldi vastane hetkel selgub, Kaupo Kokamäe vastaseks saab Prantsusmaa võitleja Chai Title.

Kaupo Kokamägi on seni amatööride MMA edukaim sportlane, tema auhinnakapis on Euroopa meistrivõistluste hõbemedal.

“Kaupo on staažiga mees. See on tema jaoks suurim trump, et ta esimesest ringist edasi sai. Siiani on finaalis kaks grammi vastupidavusest puudu olnud,” leidis Tõnissaar.