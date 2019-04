VIDEO | Mirkko Moisar Delfi TV lühidokumentaalist: tuli meelde, et päris valus oli ikka!

"Matš oli tehniline ja kiire, vastane vastupidav ja samuti tehniline. Tema käed oli nii palju nõrgemad minu kätest. Jalad olid tegelikult päris head. Ta oskas mu lööke hästi lugeda ja distantsi hoida. Tegu oli hea vastasega," kiitis Moisar rivaali.

Kogu võitlusõhtu peale nägi Tondiraba halli paarituhandepealine publik ja televaatajad TV6 vahendusel vaid ühte nokauti, millega sai hakkama Ott Remmer kuuendas matšis Li Yankuni vastu. Nii Remmer - Yankun kui ka Moisar - Wenfei võitlesid kaalukategoorias -71 kg.

"Ei olnud sellist kohta, kus teda kätte saada. Tugevad obadused läksid küll kehapiirkonda, aga seal see ei toiminud. Kutt teadis, kus ta on ja mis ta teeb," lisas Moisar, kes loodab, et antud võit avab talle tulevikus ukse mõnda Hiina võitlussarja.



Moisar kommenteeris muu hulgas ka hiljuti Delfi TV-s valminud ja linastunud minidokumentaali "Mirkko Moisari 10 raundi", kus jälgiti tema tegevusi 18. veebruaril Tondiraba hallis toimunud ürituse The League kaheksa mehe turniiri jooksul, mille ta ka võitis.

"Ühed sõbrad ostsid mulle jalakaitsmed," viskas Moisar nalja, pidades silmas, et 18. veebruaril said tal kõige rohkem vatti just jalad.

Mida uut sa enda kohta sellest filmis teada said? "Sain vist teada, et päris valus oli ikka. Seda vaadates tuli meelde, et jummel küll!"