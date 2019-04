VIDEO | Kümme aastat hobi korras võistelnud Rainer Valing teeb Duel Fightil profidebüüdi

Valing jagab ka praegu, vahetult enne esimest profimatši oma aega töö ja trenni vahel. “Lähed hommikul tööle, neljast koju ja tund aega puhkad. Siis lähed trenni ja iga päev suhteliselt samamoodi. Ei ole midagi keerulist,” rääkis Valing oma graafikust.

Kümme aastat amatööride tasemel võistelnud Valing on enda sõnul arenenud tõusvas joones ja peab enda peamiseks tugevuseks kätelööke. Oma trumpe saab Valing kasutada 13. aprillil Hiina WLF sarja võitleja Zheng Bo vastu. “Tundus päris kiire ja terav võitleja. Üritan teha enda parima,” kommenteeris Valing oma vastast.

Valingu ja Bo vastasseis toimub tuhandete pealtvaatajate silme all kõige esimesena. Nii suur tähelepanu Valingut hetkel ei hirmuta. “See on kindlasti motiveeriv. Ma arvan, et iga võitleja tahaks nii suurel areenil võistelda,” ütles Valing.

“Kui eelnevad Duelid toimusid nelja mehe turniir ja superfight formaadis, siis nüüd meil toimuvad koondistevahelised võistlused,” andis Duel Fighti peakorraldaja Igor Golubev toimuvast aimu. Võistluse peakoordinaator Kevin Renno sõnul on tegemist esmakordselt toimuva formaadiga Eestis. “See on väga kihvti ülesehitusega, mida Eestis varem pole olnud. Nii kauge koht nagu Hiina tuleb oma koondisega kohale. Pannakse välja kümme parimat Hiinast ja kümme parimat Eestist ja vaatame, kes siis on meeskondlikult parim,” ütles Renno.

Hiina koondis saabub Eestisse juba 9. aprillil. Lisaks aklimatiseerumisele kulub nende aeg trennideks Kevin Renno uues spordiklubis ja First Fighting Clubis ning neile pakutakse erinevaid ekskursioone ja kultuuriprogramme.