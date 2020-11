VIDEO | "Kuldse küünarnukiga naine" Karoliina Arm tegi Eesti Muay Thai Liigas võimsa soorituse

Arm vastast ei kartnud, tema jaoks oli matš ootuspärane. "Olin näinud vastast varem ringis ja tundsin ennast üsna kindlalt. Usaldasin ja jätkuvalt usaldan oma treenereid ja treeningut. Hea ettevalmistus tagab kindlustunde ringi sees ja ka ringist väljas," lausus ta portaalile GoodFight.ee.

Arm treenib Mosa Muay Thai klubis. Treenerite Mosa Chatchawani ja Kris Koženevskaja juures hindab ta enim seda, et nad mõlemad on konkreetsed ja ausad. Treeneritena õpetavad ja juhendavad nad täpselt nii palju, kui palju on treenitav ise võimeline ja ka tahteline õppima. Saali minek pole Armi jaoks lihtsalt järjekordne treening, vaid hetk, kus ta saab olla 100 protsenti tema, teha seda, mida ta armastab, ja teha seda inimestega, kes armastavad, mida teevad.

"Mosa kahtlemata oskab ja teab Eestis kõige rohkem taipoksist. Ta praktiliselt kasvas võitlusringis üles ja muay thai’l on alati olnud väga suur osa tema elus. Meil on vedanud, et selliste kogemuste ja teadmistega inimene siin õpetab ja treenib," sõnab Arm.

Poolprofistaatuseks peab olema peetud teatud arv matše. Arm on maha pidanud seitse matši, millest kuus on võitnud ja ühe kaotanud. Võitude hulgas on kolm nokauti või tehnilist nokauti. Lisaks liiga matšile on videod kahest matšist. Mullu 15. juunil alistas Arm Helsingis 7 kilo raskema Lina Oleniuse (Porvoo Thaiboxing Club). Tegu oli Armi teise matšiga. Eesmärk oli rohkem liikuda kui esimeses matšis, mõelda rohkem liigutused läbi ja nautida ka kogu protsessi rohkem.

"Tagasi vaadates julgen öelda, et eesmärk sai täidetud: liikusin, usaldasin ennast ja tehtud tööd. Üleliigset rapsimist ja rahmeldamist oli ikka, aga usun, et see on lihtsalt alguse asi. Kogemus ōpetab ajastamist," ütles Arm.

