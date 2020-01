VIDEO | „Kauboi" sai Conor McGregori käest nii karmi keretäie, et talle määrati pikk võistluskeeld

McGregor seljatas kergkeskkaalus vastase kõigest 40 sekundiga. „Kauboi“ hüüdnime kandev mees viidi võitlusringist otse haiglasse, kus tal tuvastati nii murtud ninaluu kui ka lõhutud põsesarn.

Cerrone sai ringis nii kõva keretäie, et teda on nüüd ees ootamas pikk võistluskeeld. Nimelt määrab UFC võistluskeelu sportlastele, kes on ringis kõvasti klobida saanud ning tegemist on nö meditsiinilise võistluspausiga. Cerronel tuleb tõenäoliselt ringist eemal olla pool aastat.

Täpsemalt on võistluskeelu pikkuseks 180 päeva.

McGregor pääses ringist nii terve nahaga, et talle ei kohandatud edasiseks ühtegi piirangut.