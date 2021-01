VIDEO ja BLOGI | Suurüllatus! McGregor kaotas, Poirier võitis nokaudiga!

McGregor alustas matši aktiivsemalt ning esimeses raundis jäi ta peale. Eriti ohtlik oli tema vasak käsi ning lisaks tegi ta head tööd ka õlalöökidega. Lisaks tabas ta korra Poirieri hästi ka küünarnukiga. Samas suutis Poirier korra ka duelli maha viia, kuid McGregor sai lõpuks suuremate probleemideta püsti.

Ka teises raundis tundus vahepeal, et Poirier on veidike liimist lahti, kuid aina enam ilmnes, et McGregoril võib olla jalaga probleeme. Peagi võttiski Poirier asjad enda kätte ning lõpetas matši tugevate löökide seeriaga.

DUSTIN POIRIER KNOCKS OUT CONOR MCGREGOR pic.twitter.com/wmu2iAjDNP — Barstool Sports (@barstoolsports) January 24, 2021

McGregorile oli see profikarjääri jooksul viiendaks kaotuseks. Kaotuse järel lubas ta, et sel aastal näeb teda ringis rohkem, kuna tema sõnul ei ole võimalik sel alal nii vähe võistelda (McGregor on viimase nelja aasta jooksul eelnevalt pidanud ainult kaks matši) ja samal ajal tipus püsida.

Võidukas Poirier oli loomulikult üliõnnelik. „Olen õnnelik, kuid see ei ole üllatus. Conor võttis kaotuse väga hästi vastu. Meie seis on nüüd 1:1. Võib olla peame korra veel kohtuma. See võit on suur ja see võit on tähtis,“ sõnas ta ning meenutas iirlasele, et ootab nüüd temalt viskit.

Dustin Poirier. Foto: Jeff Bottari, USA TODAY Sports/Scanpix

McGregor annab mõista, et ta kavatseb sel aastal veel võidelda. "Seda kaotust on raske seedida. Lähen koju ja taastun veidike, kuid tulen tagasi," teatas McGregor.

McGregor alistas mullu jaanuaris kõigest 40 sekundiga Donald Cerrone. Poirier käis viimati rings 27. juunil, kui ta alistas kohtunike häältega Dan Hookeri. Tasub meenutada, et McGregor ja Poirier on varasemalt omavahel kohtunud. Vastamisi mindi 2014. aastal, toona võitis avaraundi tehnilise nokaudiga McGregor.

Seekord peetakse nende võimalusi võrdsemateks, kuid paljude ekspertide ja kihlveoportaalide arvates astub soosikuna siiski ringi McGregor, ehkki viimase nelja aasta jooksul on ta pidanud MMA-ringis ainult kaks matši. Mullu alistas ta Cerrone ja 2018. aastal kaotas Habib Nurmagomedovile. Poirier on olnud tunduvalt aktiivsem. Pärast 2014. aastal McGregorile kaotamist on ta MMA-ringis kümme korda võitnud ja kaks korda kaotanud. Ka McGregor on pidanud nimetatud ajavahemikul kaks korda vastase paremust tunnistama. Peale Nurmagomedovi jäi ta alla ka Nate Diazele.

Poirier kaotas mullu Nurmagomedovile ja 2016. aastal Michael Johnsonile. Samal ajal on ta saavutanud ka väga kaalukaid võite. Teiste seas on Poirier selja prügiseks teinud Justin Gaethjel, Max Hollowayl ja Eddie Alvarezel.