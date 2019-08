VIDEO | Ilusa võistluse valus lõpp: Eesti judomaadleja sai MM-i kaheksandikfinaalis võika trauma

23-aastane Kuusik kaotas kaheksandikfinaalis ungarlasele Krisztian Tothile ipponiga ja maandumise käigus tuli küünarliiges käest välja. Eesti Judoliidu teatel pandi küünarliiges Jaapani kliinikus tagasi paika ja Kuusik sai hotelli puhkama minna.

Matši jälginud portaali Inside the Gamesi reporter kirjeldas, et vaatepilt oli nii õõvastav, et seda poleks tohtinud korduses näidata. Aga saalis näidati.

C-tabeliosas maadelnud Kuusik oli enne teise asetusega Tothiga kohtumist alistanud kolm vastast. A-tabeliosas olnud Klen Kristofer Kaljulaid kaotas kolmandas ringis Lõuna-Korea judokale Donghan Gwakile ja tema võistlus on lõppenud.