VIDEO | Hendrik Themas soovib kolme aastaga jõuda võitlussarja Glory

Sel aastal on Themas maha pidanud kaks võidukat matši, mis lõppesid tehnilise nokaudiga. Heade tulemusteni on 28-aastase endise kergejõustiklase viinud sihikindel treenimine. “Mu areng on olnud kiire ja tegelikult olengi kaks-kolm aastat võistelnud ja seda täiel kiirusel. 22 matši teinud ja areng, kogemus tuleb sellega. Rohkem liikumist, jalatööd tehnilisi aspekte ja kõik toimib,” rääkis Themas oma arengust.

Themase eesmärk on küll võitlussari Glory, kuid hea esinemine Duelil võib ta viia ka Hiina võitlussarjadesse. Selleks tuleb üle kavaldada Hiina koondist esindav 24-aastane Liu Dacheng. “Ma põgusalt vaatasin, mulle üle ei meeldi mõelda. Mulle meeldib näha, kes seal vastas on. Oli tehniline ja osav,” kirjeldas Themas oma vastast.

Duel Fighti õhtu kõige viimases lahingus lähevad vastamisi 27-aastane Mirkko Moisar Eestist ja 28-aastane Dong Wenfei Hiinast. Mehed võitlevad kaalukategoorias kuni 71 kilogrammi.

Hiina koondis saabub Eestisse juba 9. aprillil. Lisaks aklimatiseerumisele kulub nende aeg trennideks Kevin Renno uues spordiklubis ja First Fighting Clubis ning neile pakutakse erinevaid ekskursioone ja kultuuriprogramme.

Duel Fight 3 Eesti vs Hiina toimub 13. aprillil Tondiraba jäähallis. Piletid on juba müügil Piletilevi müügipunktides, lisaks on parima elamuse saamiseks võimalik osta VIP laud otse võitlusareeni kõrvale. Täpsem info võistluse kohta on leitav Duel Fighti Facebooki lehel.