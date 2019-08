VIDEO | Hallipäine Iiri vanahärra keeldus pubis Conor McGregori poolt pakutud viskist ning sai MMA-tähelt karmi obaduse vastu nägu

Nimelt oli McGregor antud kuupäeval The Marble Arch pubis ning MMA-täht otsustas pubi külastajatele pakkuda oma viskibrändi Proper Twelve toodangut. Kui valdav osa külastajatest võttis joogi koheselt vastu, siis üks baaripukil istunud härrasmees lükkas pakkumise kahel korral tagasi. Selline asjade kulg ei olnud McGregori jaoks aga vastuvõetav ning iirlane kostitas kaasmaalasest vanahärrat lõuahaagiga.

Juhtunu juures oli ehk kõige üllatavam tõsiasi, et vanahärra ei teinud McGregori kurikuulsa vasaksirge peale teist nägugi ning jäi soliidselt baaripukile istuma. McGregor tõmmati kaaslaste poolt koheselt eemale ning olukorda asuti kiirelt rahustama.

Juhtunu järel teavitati sellest ka politseid ja esmalt avati ka uurimine. Siiski on praeguseks teadmata, kas juhtum on endiselt aktiivne. Siiani ei ole tulnud ühtegi viidet, et McGregorile oleks esitatud süüdistus.

