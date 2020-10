VIDEO | Habib Nurmagomedov kaitses mängleva kergusega tiitlit ja teatas seejärel karjääri lõpetamisest!

Esimene raund võideldi peamiselt püsti, lõpus suutis Nurmagomedov Gaethje maha viia, aga korraliku võtte tegemiseks sai aeg otsa.

Teises raundis viis Nurmagomedov Gaethje puuri äärde ja tegi oma leivanumbri - kägistusvõtte - mängleva kergusega ära. Gaethje kaotas hetkeks teadvuse ja kohtunikud olid sunnitud matši lõpetama.

Khabib Nurmagomedov put Justin Gaethje to sleep with a triangle choke 🤯 #UFC254 pic.twitter.com/E2f3jCmt6M — ESPN MMA (@espnmma) October 24, 2020

32-aastane Nurmagomedov on profikarjääri jooksul võitnud kõik 29 matši, temast aasta noorem Gaethje sai 22 võidu kõrvale kolmanda kaotuse.

Pärast matši tegi Nurmagomedov teatavaks pommuudise - tema karjäär on läbi!

"Aitäh mu isale, kes oli minu kõrval üle 20 aasta. Aitäh ka tiimile, kes oli ustavalt minu kõrval. See oli minu viimane matš UFC-s. Pole mingit võimalust, et tulen enam puuri ilma isata. See oli esimene ja viimane kord. Arutasin emaga kolm päeva, kas Justiniga kohtuda. Lõpuks otsustasin, et teen selle ära, aga lubasin, et see on minu viimane matš. Kui olen oma sõna andnud, pean seda pidama. Lõpetan maailma parimana, väärin seda," rääkis juulis surnud isa Abdulmanap Nurmagomedovit leinav sportlane.