VIDEO | Endise UFC kergkeskkaalu tšempioni alistanud brasiillane sai elu suurima võidu

33-aastase Burnsi (19 võitu, 3 kaotust) jaoks oli tegu elu esimese UFC võitlsuõhtu peamatšiga ning karjääri suurima võiduga. Alates 2018. aasta juunist on ta võitnud kuus matši järjest, neist viimased neli oma praeguses kaalus.

Tänase võiduga teenis Burns õiguse kutsuda välja UFC kergkeskkaalu valitsev meister, nigeerlane Kamaru Usman, kes on juhtumisi tema enda treeningpartner.

"Treenisin selleks matšiks kõvasti ja teadsin, et teen selle ära. Kutsun neid tüüpe välja põhjusega. Ma tulin selleks, et jääda," rääkis Burns pärast võitu. "See seal oli endine tšempion. Nägite, kui domineerivalt ma temast jagu sain. Ma olen valmis ja tunnen end praegu väga hästi."

"Ma armastan oma treeningpartnerit, aga anna mulle võimalus! Austan sind väga, aga ma arvan, et ma peaks olema järgmine," lisas Burns, avaldades lootust, et saab Usmaniga kohtuda juba juulis.

38-aastasele Woodleyle (19 võitu, 5 kaotust, 1 viik) oli see esimene matš pärast 2019. aasta märtsis Usmanile tiitli kaotamist.

