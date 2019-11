VIDEO | Eesti parima võitlussportlase laupäevane vastane demonstreerib hirmuäratavat paremsirget

Ghezali näol on tegemist Alžeeria päritolu jõulise võitlussportlasega, kes üles kasvanud Prantsusmaal. 27-aastane võitleja on karjääri jooksul pidanud 64 matši ning võitnud neist tervelt 54 ehk ringikogemust peaks paberite järgi olema kõvasti enam kui 37 matši pidanud (ja neist 31

võitnud) Vorovskil.

Kui Vorovskil on oma kehakaalus tulnud võidelda enamasti endast pikemate meestega, siis sel korral on vastane temaga täpselt sama pikk - 180 sentimeetrit. See tähendab, et teoorias võiks Ghezal olla Vorovski stiilile sobilik vastane - enam ei pea kontakti saavutamiseks vastase pikkadest ja distantsi hoidvatest kätest, jalgadest läbi murdma, vaid saab koheselt võitluslikult rünnata.

Kahtlemata peab Vorovski aga olema valmis kõigeks, sest Ghezali näol on tegemist karastunud võitlejaga, kel auhinnakapil ilutsemas ka näiteks 2015. aasta Aafrika kikkpoksi meistritiitel. Videojäädvustustele silma peale heites näeme, et mees on eriti osav jalgadega, kuid tema tugevaimaks relvaks tundub olevat paremsirge. Seda demonstreeris Ghezal 2015. aastal Tšiilis toimunud võistlusel.

Seda, kui võimas on Ghezali paremsirge, kinnitab ka kahe aasta tagune meenutus Liibanonis toimunud võitlusõhtust, kus vastane jäädavalt ringipõrandale saadeti. Seejuures oli Ghezal sama matši teises raundis korraks ka ringipõrandal, kuid suutis jätkata ning asjad võimsalt selgeks teha.

Nii et Vorovskil on, millele tähelepanu enne matši pöörata. Kuid nagu ajalugu on näidanud, pole Hollandi treeningsaalides maailma tipptaset nautinud Vorovskile ükski proovikivi liiga keeruline.