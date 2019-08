VIDEO | "Conor McGregor pole õige iirlane!" Pubi otsustas häbiväärselt käitunud MMA-tähe viski WC-potti kallata

McGregor ostis aprillis toimunud intsidendi eel ühest Dublini pubist enda loodud Proper Twelve'i nime kandva viski ja hakkas seda asutuse külastajatele pakkuma. Osad pubis viibinutest kallasid kange joogi kõrist alla, aga hiljem rusikaga näkku saanud mees keeldus.

"Ma ei taha seda s***a juua. Ma ei taha su jooki," vahendas allikas The Sun-ile vanahärra sõnu. Need laused ajasidki McGregoril kopsu üle maksa.

Juhtunu juures oli ehk kõige üllatavam tõsiasi, et vanahärra ei teinud McGregori kurikuulsa vasaksirge peale teist nägugi ning jäi soliidselt baaripukile istuma. McGregor tõmmati kaaslaste poolt koheselt eemale ning olukorda asuti kiirelt rahustama.

Vaata juhtumi kohta videot TMZ lehelt.

Floridas asuva pubi Slaty Shamrocki omanik Sean Rice pani hiljuti üles video, kus näitab, mida ta McGregori käitumisest arvab. Neli Proper Twelve'i pudelit leidsid oma lõpu tualetipotis.

"See on koht, kuhu see viski kuulub. McGregori kohutava käitumise tõttu ei müü me enam seda toodet. Loobume tema viskist moel, mis on tema käitumisele kohane. Esitan kõikidele iiri pubi omanikele väljakutse: tehke samamoodi! McGregor pole õige iirlane," seisis Rice'i avalduses.

Video, kus McGregori viski WC-potti kallatakse: