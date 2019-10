VIDEO | Biitsepsid dopingut täis süstinud venelane tegi MMA debüüdi, mis hästi ei lõppenud

Oma biitsepsid Syntholi täis süstinud Terešin (23 a) astus pühapäeval vabavõitluspuuris vastu endast 20 aastat vanemale kaasmaalasele Oleg Mongolile. Matš leidis aset ühes Abakani linna spordisaalis.

Terešin sai vastasele küll mõned head löögid sisse, kuid jäi maasvõitluses hätta ning kaotas matši kägistusega.

Tänavu augustis avaldas Terešin, et pumpas oma käevarred nii suureks enne sõjaväeteenistust. "Kartsin, et ma kaotan sõjaväes kaalu ning otsustasin proovida Syntholi õli. Kui ma sõjaväeteenistuse lõpetasin, hakkasin end üles töötama. Mu ema muretses mu pärast, aga ma rahustasin teda ja ütlesin, et Syntholi saab eemaldada. Alguses plaanisin seda ka teistesse kehaosadesse süstida, aga siis ilmnesid probleemid ja ma tegin sellega lõpparve," rääkis ta.

Nüüd on Terešin püsti pannud online-korjanduse, et koguda raha ravi jaoks, mille teostaks talle üks arst Suurbritannias. "Mu käed on halvas seisus ja punetavad," ütles ta.