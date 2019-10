VIDEO | Baaris rusikakangelast mänginud Conor McGregorit ähvardab reaalne vanglakaristus

McGregor sattus pahandustesse juba aprillis, kui ta lõi Dublinis asuvas Marble Arch baaris teist külastajat rusikaga näkku. Kogu juhtunu jäi seejuures turvakaamera videolindile.

McGregor kostitas baaris vanahärrat rusikahoobiga, kuna viimane ei soovinud juua vabavõitleja viskibrändi Proper No 12 toodangut.

Independent.ie kirjutab, et McGregorit süüdistatakse vägivaldses kallaletungis ning teda ootab süüdimõistmise korral kopsakas rahatrahv ning kuue kuu pikkune vanglakaristus.

McGregor on seejärel avalikult tunnistanud, et ta käitus valesti ja tal on juhtunu pärast kahju. „Ma käitusin valesti. Pean juhtunu eest vastutuse võtma ning kavatsen seda ka teha. Võlgnen selle oma vanematele ja neile, kes on mind toetanud. Lisaks ka neile, kes on mulle võitluskunste õpetanud,“ teatas McGregor.