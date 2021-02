VIDEO | Aasta nokaut juba nähtud? Kiire põlvelöök kukutas UFC legendi

Sandhagen lõi Edgari põrandale juba 28 sekundi järel. Otsustavaks sai kiire põlvelöök näkku. Ameeriklase sooritus oli niivõrd võimas, et mitmel pool on seda sooritust nimetatud juba potentsiaalseks aasta nokaudiks. 28-aastane Sandhagen on profina teeninud nüüd 14 võitu ja saanud kaks kaotust.

39-aastase Edgari kontol on 24 võitu ja üheksa kaotust. Edgar kuulub UFC legendide sekka ning aastatel 2010 kuni 2012 kuulus tema valdusesse kergkaalu meistrivöö.

Cory Sandhagen. Foto: Diego Ribas, ZUMAPRESS.com/Scanpix