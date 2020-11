Venemaa profipoksija sattus koroonaviiruse tõttu haiglaravile

Povetkini tervisliku seisundi kohta ei ole rohkem informatsiooni antud.

41-aastane Povetkin käis viimati poksiringis tänavu augustis, kui alistas briti Dillan White'i viiendas raundis nokaudiga ja sai WBC Diamond raskekaalu tiitlivöö omanikuks.

Kuna venelane on haigestunud, on juba edasi lükatud ka Povetkini ja White`i kordusmatš, mis pidi toimuma 21. novembril. Uue võimaliku kuupäevana on kaalumise all 30. jaanuar 2021.

2004. aastal Ateenas olümpiavõitjaks kroonitud Povetkin on profipoksis pidanud 39 matši, millest on võitnud 36, kaotanud kaks ja viigistanud ühe.