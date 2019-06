Veel üks medal: karateka Pavel Artamonov võitis Euroopa mängudelt pronksi!

22-aastane Artamonov, kes kuulub EOK noorte saavutusspordi toetussüsteemi, võitis sellega oma esimese suure medali täiskasvanute seas. Noorteklassides võitis ta kahe aasta eest U21 vanuseklassi maailmameistrivõistlustelt -75kg kumite pronksmedali.

Artamonovi treener Aleksandr Zõkov: „Ta tegi peaaegu maksimumi. Kaks kaotust näitasid, et potentsiaali on, aga kaotas ta ju maailma parimale ja Euroopa parimale, nii et kokkuvõttes väga hästi ning pronksmedal on supersaavutus. Pavel on noor, nii et kõik on veel ees. Oleme teinud kõvasti tööd ning viimases laagris Sotšis, kus olid väga tugevad sparringupartnerid, juba nägime, et ta on heas vormis. Pavel on valmis medaleid võitma, nii et ütlen ausalt, lootsime ka täna siit medalit.“

Sealjuures tuli medalivõit treener Aleksandr Zõkovi sünnipäeval ning just Zõkov võitis Eesti karate eelmise suure medali – 1995. aastal samas kaaluklassis Euroopa meistrivõistluste pronksi. „See oli väga super tunne, et minu õpilane kordas sellist saavutust ja seda enam, et täna on minu sünnipäev – see on supertunne,“ ütles Zõkov.

Jalgrattasõit – omnium

Omnium on trekisõidu mitmevõistlus, kus võisteldakse neljal alal. Eestit esindas Norman Vahtra, kes tänavustel Euroopa Mängudel Minskis võistles ka grupisõidus ja temposõidus.

16 võistleja seas sai Vahtra scratchis (40 ringi lõpufiniši peale) 12. koha, temposõidus (40 ringi, igalt ringilt punkt) kümnes, eliminatsioonisõidus (igal teisel ringil langeb viimane välja) 14. ning punktisõidus (saja ringi punktisõit vahefinišhitega, lõpufinišis topeltpunktid) seitsmes. Kokkuvõttes teenis Vahtra 10. koha.

Norman Vahtra: „Esimese kolme ala puhul jäi mul tulemus taktika, mitte võimete taha. Viimases alas, kuna see oli kõige pikem, oli taktikat kõige vähem vaja ning selle tulemusega võin rahule jääda – ühe vahefinishi võitsin, ühes olin neljas ja ka lõpufinishi võitsin. Sain omniumi võistlusest hea adrenaliinisüsti – kuna viimane ala läks hästi, sain hea emotsiooni ja tundsin, et vorm sai õigesti ajastatud.

Vahtra teeb omniumit maanteesõidu kõrvalt. „Olen trekisõidus võistelnud varem kaks korda elus, kuigi mitte nii kõrge tasemega võistlustel. Ettevalmistuseks tegin neli kolmepäevast laagrit ja nooremana sai Pirital sõidetud. Nii et kogemusi sellel alal on vähe. Kui Eestis oleks velotrekk, saaks korralikumalt harjutada. Maanteesõitja jaoks on see eeskätt talvine ala. Kui pakutakse häid võistlusi ja see ei sega maanteesõitu, teen trekisõitu hea meelega ka edaspidi, aga prioriteet on siiski maantee,“ märkis Vahtra.

Norman Vahtra on kolmel alal võistelnud sportlasena ka Eesti delegatsiooni lipukandja Euroopa Mängude lõputseremoonial.