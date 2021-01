Valusa kaotuse järel kargu abil areenilt lahkunud Conor McGregorile määrati võistluskeeld

UFC-s on tavaks, et ringis kõvasti klobida saanud sportlasele määratakse meditsiiniline võistluskeeld. UFC superstaari McGregori puhul sai enim kannatada parema jala säär, mida Poirier mitmel puhul madalate jalalöökidega tabas.

"Minu jalg on täiesti surnud. Kuigi mulle tundus, et kontrollin olukorda, siis tegelikult oli hoopis vastupidi. Mul on ülikond seljas, kuid selle all on paistetus, mis on ameerika jalgpalli suurune," tunnistas McGregor kohtumise järel. Sotsiaalmeedias levima hakanud videotest on näha, kuidas McGregor lahkus võistlusareenilt juba kargu abil.

Dustin really did a number on that leg, look at Conor walking with the crutches pic.twitter.com/YxpXO6CIHR — 𝕽𝖆𝖎𝖓𝖒𝖆𝖐𝖊𝖗❂ (@Eaglesmesh) January 24, 2021

Lisaks meditsiinilise võistluskeelule määrati McGregorile kaotuse eest 45-päevane võistluskeeld, mis on samuti UFC-s tavapärane. Iirlasel on võimalik aga meditsiinilist pausi lühendada, kui arst esitleb UFC-le röntgenpildi, mis tõestab, et tema jalaga on kõik korras.