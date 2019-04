Vahejuhtum lasteaias mängis Maksim Vorovski karjäärivalikul olulist rolli

See oli lasteaias ja Max arvab, et see vahejuhtum mängis olulist rolli tema karjäärivalikul. Poiss vanemast rühmast lõi teda otse silma. Ta isegi ei mäleta, mille eest, aga mäletab tunnet, mida tundis. „Ta oli selline huligaan,“ räägib Max.. Ta mäletab, et seisis kapi juures, pööras ümber ja järsku keegi lõi teda. Max oli umbes 3-aastane. Keegi polnud teda varem löönud. Ta polnud kellegagi kakelnud. Ta oli väga solvunud, kuid ei teadnud, mida teha. Lüüa vastu või mitte? See kaitsetusetunne saatis teda veel pikalt. Max lubas endale sellel hetkel, et keegi ei saa talle rohkem elus niimoodi teha. Sellest ajast võttis ta eesmärgi saada tugevaks. Jean-Claude Van Damme filmid said tema lemmikuteks. Ta tahtis minna õppima võitluskunste, et suudaks enda eest seista. Tema esialgne siht ei olnud saada tšempioniks.

Suure tõenäosusega tekkis talle seetõttu kompleks, et ta peab kogu aeg ennast kaitsma. Keegi võib lüüa või alandada ja sellepärast peab kogu aeg olema valvel. Alles hiljuti sai ta aru, et see solvumistunne on tal siiamaani alateadvuses. Ta mõistis, miks ta käitub vahel väga impulsiivselt. „Olen kogu aeg kaitsepositsioonis vaatamata sellele, et mind ümbritsevad inimesed ei taha mind sugugi rünnata,“ arutleb Max.