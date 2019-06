Kindlasti tahan eelmise aasta tulemust parandada, aga kedagi ei tohi alahinnata ja võtan ikkagi ühe matši korraga,” rääkis Viljandist pärit Kokamägi portaalile Fightsports24.ee

Möödunud aastal EM-ilt hõbeda koju toonud ning maailmameistrivõistlustel veerandfinaali jõudnud Kokamägi usub ka teiste koondislaste võimalustesse suurvõistlusel hea tulemus teha. “Ma arvan, et meil on tugev esindus ja kõik koondislased on võimelised hea soorituse korral oma vastaseid võitma,” sõnas Euroopa kergekaalu tippu kuuluv Kokamägi.

