USA vabavõitleja kritiseeris Nurmagomedovit: mina olen tõeline mees, aga sina peksad ainult kääbikuid

Covington võistleb kuni 77 kg meeste seas, Nurmagomedov on aga enne matše näinud kurja vaeva, et mahtuda 70 kg sisse.

"Arvan, et mina olen tõeline mees ja see on põhjus, miks Habib ei julge kergekeskkaalu tulla. Saan aru, miks ta enne matše nii palju kaalu maha võtab. Kõik teavad, et tavaliselt on ta 86-kilone. Ta on raskem kui mina. Aga mina võitlen tõelise mehena omasugustega," rääkis Covington vabavõitluse saates Submission Radio.

"Habib tahab lihtsalt kääbikuid üles peksta. Okei, Habib, see on tore, et sa tahad ainult väikeste meestega võidelda. Aga sa ei julge minu kaaluklassi tulla, sest sa tead, et mina olen tõeline mees. Sul ei oleks kergekeskkaalus mingit šanssi võitmatuna püsida," lisas ameeriklane.

32-aastase Covingtoni soov Nurmagomedoviga kohtuda ei saa ilmselt kunagi teoks, sest Dagestani au ja uhkus teatas pärast laupäevast võitu Justin Gaethje üle, et tema UFC-karjäär on läbi. Lisaks peab Covington ennast kergekeskaalus tõestama, sest tšempioniks pole ta seal veel tulnud. 2019. detsembris kaotas ta tiitlimatšis nigeerlasele Kamaru Usmanile.