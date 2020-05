USA vabavõitleja äsas tänaval jalaga kodutule naisele: ta tahtis minu pihta sülitada

35-aastane ameeriklane oli parasjagu koeraga tänaval jalutamas, kui oli lähenemas ühele bussipeatusele, kus istus naine, kes pealtnäha tundus kodutu ning narkootikumide mõju all. "Ta oli ehk 30ndates eluaastates, istus pingil ja nägi väga halb välja, nagu kodutu, kes on metamfetamiini mõju all."

Rockholdi sõnul oli kogu naise keha millegagi kaetud. "See võis olla veri. Ta oli omas maailmas, kui vaatas äkitselt minule otsa. Ma ei osanud aga midagi arvata ja jätkasin jalutamist."

"Kui ma lähemale jõudsin, tõusis ta püsti ja hakkas jooksma minu poole nagu zombi. See oli täiesti metsik ja viimane asi, mida ma oleks oodanud. Ta hüppas, karjus ja hakkas minu poole jooksma ning tundus, nagu ta oleks hakanud klimpi koguma, et minu pihta sülitada, tahtes mind nakatada või hirmutada. Ma ei kujuta ette, missuguste ainete mõju all ta oli. Oli näha, kuidas ta sülge kogus."

"Kui ta mulle lähenes, võtsin hoogu ja virutasin talle jalaga," avaldas Rockhold. "Ta kukkus pikali ja hakkas maas värisema nagu vampiir päikese käes. See kõik juhtus nii kiiresti, et ma ei jõudnud midagi mõelda. Vaatasin ennast üle, et sülge ega midagi muud minu peal ei oleks ja lahkusin sealt."